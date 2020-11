Considéré comme l'une des plus sûres pépites du FC Barcelone et apprécié des entraîneurs précédents qu'était Ernesto Valverde et Quique Sétien, Riqui Puig (21 ans) vit très mal l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc des Blaugranas. Depuis quelques semaines, le jeune milieu de terrain est relégué au second plan derrière Fati et Pedri. Une situation qui pourrait le pousser au départ dès janvier.

Puig dispose d'un bon de sortie en janvier... pour l'instant

D'après Sport, un club serait très chaud à l'idée de recruter Riqui Puig : le Leeds de Marcelo Bielsa. Friand de jeunes talents, « El Loco » serait persuadé de l'apport du Catalan pour renforcer son équipe, modeste 14e de Premier League malgré un contenu souvent convaincant.

Reste néanmoins à savoir si le club du Yorkshire fera une offre dès le mois de janvier ou attendra l'été prochain avant de lancer l'assaut. Du côté du FC Barcelone, on ne ferme pas la porte à Riqui Puig même si la prochaine élection présidentielle du 24 janvier (ainsi qu'un éventuel changement de coach) peut changer totalement la donne...