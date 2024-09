FC Barcelone Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Rabiot

Comme l'a révélé ce vendredi Mundo Deportivo, le FC Barcelone songerait à recruter Adrien Rabiot, toujours libre de tout contrat cet été après être arrivé au terme de son bail avec la Juventus Turin.

Bonne nouvelle pour le vice-champion d'Espagne en titre dans ce dossier, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, également courtisé par des clubs turcs dont Galatasaray, ne voudrait pas aller en Turquie et n'aurait donc pas prévu d'accepter une proposition provenant d'une écurie turque. C'est ce qu'a assuré ce samedi le journaliste italien, Fabrizio Romano. Pour rappel, la priorité de l'international français serait un départ en Premier League.

🚨🇹🇷 Adrien Rabiot’s position remains the same, he has currently no plans to accept proposals from Turkey. pic.twitter.com/yUx7GkJs9G