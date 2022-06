FC Barcelone - Mercato : bonne nouvelle pour le Barça dans le dossier Raphinha

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les aficionados du FC Barcelone commençaient à perdre espoir pour Raphinha et se retournaient, à leur grand désarroi, vers la re-signature d’Ousmane Dembele. The Athletic relance la machine et nous apprend que la messe n’est peut-être pas dite pour les Blaugranas qui peuvent encore croire au recrutement du prodige brésilien bien qu’il s’annonce extrêmement difficile.

Le média anglais nous apprend ce mercredi que l’offre mirobolante d’Arsenal aurait été refusée par le joueur lui-même. Raphinha dispose de candidats qui lui offrent une place de titulaire dans une équipe qui dispute la Ligue des Champions et disputer une Europa League avec les Gunners ne l’intéresse pas. Sa préférence va toujours vers le FC Barcelone et Leeds s’est entendu avec le joueur pour le laisser maître de son destin tant que l’offre est suffisante.

Pour autant le FC Barcelone devra toujours prévoir un budget conséquent pour l’ailier de Leeds car un autre concurrent intéresse aussi Raphinha. Chelsea s’est positionné. Racheté par Todd Boehly, les Blues entament une nouvelle ère et peuvent proposer des arguments sportifs presque à la hauteur de ceux du Barça. Économiquement ils pourraient avoir le dessus sur les catalans mais la volonté du joueur jouera un rôle crucial.

Le Barça s’est peut-être défait d’un concurrent pour s’arracher Raphinha, voilà qu’il va devoir faire face à un autre colosse londonien.

🚨 Arsenal made 1st formal offer to Leeds for Raphinha last night. While it fell well below #LUFC valuation & has now been rejected, interest remains strong. May be a long/difficult process due to competition but #AFC determined to sign 25yo @TheAthleticUK https://t.co/x7zQ3NuYaI