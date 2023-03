FC Barcelone - Mercato : Busquets va faire durer le suspense pour son avenir

Les dirigeants du FC Barcelone voulaient que Sergio Busquets fasse rapidement savoir s'il acceptait leur proposition de prolongation ou pas. Raté. Selon El Mundo Deportivo, le capitaine de 34 ans a décidé de prendre le temps de la réflexion car il a reçu de nombreuses offres et doit faire un choix autant sportif que familial. Les Blaugranas, qui voulaient faire vite pour lui trouver un successeur, vont donc devoir mettre leurs pistes au chaud.

EMD explique que l'offre du Barça est la même que l'été dernier, à savoir un contrat d'un an plus un autre en option (option que seul le club peut activer) avec un salaire largement revu à la baisse. Il aurait reçu des propositions de deux clubs nord-américains (l'Inter Miami et le Toronto FC) et de quatre clubs saoudiens, dont l'as-Nassr de Cristiano Ronaldo. Il lui faut donc choisir entre rester dans son club de toujours, éventuellement rejoindre Lionel Messi et Luis Suarez en Floride comme cela était convenu il y a des années ou toucher le jackpot dans la péninsule arabique. Pour l'heure, la seule chose sûre serait que Busquets n'ira pas chez un rival des Blaugranas.

