FC Barcelone - Mercato : c'est confirmé, le nouveau Messi a choisi son futur club !

Désireux de rejoindre le FC Barcelone, qui n’a pas les moyens de faire une offre en janvier, Claudio Echeverri (River Plate, 17 ans), annoncé comme le nouveau Lionel Messi, a récemment annoncé sa volonté de rester encore six mois ou un an sans prolonger dans son club formateur. Mais cela ne le fera pas venir au Barça pour autant...

Manchester City et Chelsea étaient depuis quelques jours en pole pour enrôler « El Diablito », les deux clubs anglais étant capables de payer sa clause libératoire de 25 M€ et, si l’on en croit Nicolo Schira, Echeverri a tranché : il rejoindra City. La pépite s'est engagée pour 5 ans et elle débarquera à Manchester en décembre 2024.

