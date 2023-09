FC Barcelone - Mercato : c'est déjà cuit pour la priorité hivernale de Laporta !

On le sait, Joan Laporta aime les grands noms. Ceux qui permettent d'attirer les annonceurs, de vendre des maillots et des billets au stade. C'est pour ça qu'il a insisté pour avoir Joao Félix cet été ou qu'il a réfléchi à l'idée de faire revenir Neymar, alors que Xavi n'était pas chaud. Pour cet hiver, le président du FC Barcelone s'est montré intéressé par le prêt de Jadon Sancho. L'ailier anglais de 25 ans vient d'être écarté par Erik ten Hag à Manchester United en raison de problèmes comportementaux mais cela n'inquiétait pas Laporta.

Des tensions auraient pu naître avec Xavi, qui a tout ce qu'il faut sur les ailes (Félix, Raphinha, éventuellement Gavi et Torres) mais des besoins par ailleurs (une doublure à Romeu). Heureusement, la question de l'arrivée de Sancho ne devrait pas se poser. Selon Ekrem Konur, Manchester United ne veut pas prêter l'ancien de Dortmund mais le vendre. Et pour une somme actuellement inaccessible pour le Barça : entre 50 et 60 M€. Et il y aurait des prétendants, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, mais pas en Espagne. Une rumeur passe...

