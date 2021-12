FC Barcelone – Mercato : c'est officiel pour Ferran Torres, les dessous de son transfert dévoilés

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ferran Torres est bien la première recrue du FC Barcelone lors du mercato hivernal. Arrivé ce dimanche en Catalogne, l'international espagnol avait passé hier sa visite médicale et l'officialisation de son arrivée chez les Blaugrana devait être officialisée dans la foulée. Elle intervient finalement ce mardi après-midi, avec un transfert estimé entre 45 et 55 M€. Torres s'est engagé jusqu'en 2027 et sa clause s'élève à 1 milliard d'Euros !

Clause de 1 milliard, contrat jusqu’en 2027 (5 ans et demi) pic.twitter.com/03WWstdS1k — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 28, 2021