FC Barcelone - Mercato : ça se complique avec Ferran Torres

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Le mercato hivernal approche à grand pas et le FC Barcelone de Xavi Hernández se fixe deux objectifs principaux. Premièrement, s’offrir les services d’Edinson Cavani pour pallier à la retraite prématurée de Sergio Agüero, et deuxièmement, s’attirer le talentueux Ferran Torres. Les discussions entre Manchester City et le Barça avaient bien débuté jusqu’à ces dernières heures. D’après les informations du Mundo Deportivo, les deux clubs peinent sérieusement à trouver un terrain d’entente.

Manchester City demande 60 millions d’euros, le Barça en difficulté

D’un côté, le champion d’Angleterre existe une somme de 60 millions d’euros pour un joueur qui est arrivé chez les Citizens contre 28 millions d’euros en provenance de Valence à l’été 2020. Le club anglais a également indiqué que cette offre serait son dernier mot. D’un autre côté, le FC Barcelone n’a, pour l’instant, pas pu proposer un meilleur prix que 45 millions d’euros. D’autant plus que le club catalan pourra difficilement proposer un prix plus élevé au vu de la crise financière qu’il traverse. À noter que Ferran Torres est quant à lui déterminer pour retourner jouer en Liga. L’ailier de 21 ans a demandé à Josep Guardiola de le laisser regagner l’Espagne pour réaliser l’un de ses rêves les plus sincères : fouler la pelouse du Camp Nou.