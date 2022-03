FC Barcelone – Mercato : ça se confirme pour un premier gros renfort estival !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le spécialiste Mercato de Sport Gérard Romero affirme que le deal est quasiment fait et qu'Andreas Christensen (Chelsea, 25 ans) a passé sa visite médicale lundi dernier avant sa signature probable au FC Barcelone, le club catalan n'a pas encore annoncé sa signature. Il semblerait cependant que ce ne soit plus qu'une question de jours.

Fabrizio Romano avance qu'Andreas Christensen, qui ne prolongera pas avec les Blues, a déjà éconduit tous ses prétendants anglais par respect pour Chelsea et qu'il s'apprête à faire de même avec l'offre du Bayern Munich, privilégiant l'option catalane.

Un nouveau rendez-vous est fixé la semaine prochaine pour formaliser tout ça mais Christensen devrait signer au Barça pour cinq saisons avec un salaire avoisinant les 6 M€ par an.

