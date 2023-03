FC Barcelone - Mercato : ça se tend avec Busquets, Xavi a ciblé le remplaçant idéal

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est l'un des dossiers chauds du moment au FC Barcelone : Sergio Busquets (34 ans), en fin de contrat au 30 juin prochain, prolongera-t-il son bail en Catalogne ou pliera-t-il bagage pour une destination exotique ?

Alors que les discussions entre son agent Josep Maria Orobitg et le Barça doivent démarrer la semaine prochaine après un premier report, Mundo Deportivo nous apprend que Busquets a deux offres dans la manche (une de MLS et une d'un club qatari!) mais qu'il ne bougera pas une oreille avant d'avoir rencontré ses dirigeants.

Si Joan Laporta a promis de formuler une offre à Busquets, ce dernier et son clan s'attendent à une proposition au rabais et un salaire largement revu à la baisse. En fonction de cette offre, qui serait au rabais (un an de contrat et un salaire de 7 millions dr'euros brut) Sergio Busquets prendra une décision. Notons qu'un club d'Arabie Saoudite a également prévu de lui envoyer une offre contractuelle et que Xavi privilégié Ilkay Gündongan pour le remplacer en cas d'échec dans les négociations.