FC Barcelone - Mercato : Carrasco fait une annonce forte sur son avenir

A l'instant T, le dossier est loin d'être bouclé. Et l'échange évoqué entre l'attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, et celui de l'Atlético Madrid, Yannick Carrasco, souffre toujours du même problème : les Colchoneros veulent récupérer de l'argent en marge du deal. Le club catalan ne l'entend pas ainsi et poursuit les négociations.

Carrasco, lui, fait comme si de rien n'était. Et s'est même projeté sur la fin de saison avec la formation madrilène. "Pour le moment, je ne me concentre que sur l'Atlético, nous devons nous engager à 100 % à nous battre ensemble pour nos objectifs. La première partie de saison n'a pas été bonne, mais on va se battre pour la Coupe du Roi et finir le championnat en bonne position." Des propos accordés à Mundo Deportivo et qui pourraient souffrir d'u accord rapide entre les deux clubs.

A suivre.