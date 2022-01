FC Barcelone - Mercato : Cavani vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La piste était alléchante. Et le transfert, si il s'était conclu, aurait assurément eu de la gueule. On parle ici, et vous l'avez compris, de la venue, évoquée, d'Edinson Cavani (Manchester United) au FC Barcelone. Une information donnée avec insistance par les médias catalans avant que le club anglais change d'entraîneur et que Ralf Rangnick ferme aussitôt la porte à l'Uruguayen.

Le technicien de ManU en a dit plus à ce sujet, lâchant des propos tenus par l'ancien du PSG. Et de toute évidence, le FC Barcelone est à oublier. "Je lui ai précisé que je voulais qu'il reste. Il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il resterait définitivement et qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de saison."

Reste à savoir si Xavi ne tentera pas le coup au mois de juin prochain, rapatriant ainsi un joueur dont l'abnégation est à souligner.