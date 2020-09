FC Barcelone - Mercato : ce départ frappe Lionel Messi en plein cœur

Luis Suarez est toujours un joueur du FC Barcelone. Cette seule bonne nouvelle aurait pu suffire au bonheur de Lionel Messi, mais ce n’est pas le cas. L’attaquant argentin (33 ans) a entériné le départ d’Arturo Vidal à l’Inter Milan hier soir sur son compte Instagram en lui destinant un message d’adieu des plus émouvants.

Messi vient de perdre un ami, un vrai

« Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris, a affirmé Messi touché en plein cœur. Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain. »

