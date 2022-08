FC Barcelone - Mercato : Chelsea attend un signe de De Jong

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans les prochaines heures, Marcos Alonso devrait devenir la sixième recrue estivale du FC Barcelone. Le club catalan s'est mis d'accord avec Chelsea pour une indemnité de 8 M€ et avec le latéral gauche pour un contrat de deux ans plus un autre en option. Il marchera ainsi sur les traces de son père, qui a porté le maillot blaugrana de 1982 à 1987. Mais les discussions entre le FCB et CFC n'ont pas porté que sur l'international espagnol.

Il a également été question de Frenkie De Jong. Il s'avère que Chelsea n'a pas renoncé à recruter le milieu de terrain néerlandais, quand bien même celui-ci continue de clamer sa volonté de rester en Catalogne. Les Blues veulent se montrer patients dans ce dossier, conscients que De Jong changera peut-être d'avis s'il n'est pas titulaire lors des premières journées de Liga. Une chose est sûre, selon El Mundo Deportivo : aucune offre ne sera formulée tant qu'ils n'auront pas la certitude que De Jong veut venir. Ce dossier ô combien épineux pour le Barça puisqu'il bloque l'inscription des recrues auprès de la LFP devrait donc mettre encore plusieurs semaines à se décanter.