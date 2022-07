FC Barcelone - Mercato : Chelsea augmente le prix d’Azpilicueta !

Le FC Barcelone poursuit son mercato estival. Après les arrivées de Kessié et Christensen, les dirigeants veulent continuer sur leur lancée et d’autres recrues sont attendues. En attendant Robert Lewandowski, les négociations pour l’arrivée de César Azpilicueta se poursuivent. Récemment, Chelsea a augmenté son prix.

Selon les informations de “The Evening Standard“, Chelsea réclame désormais la somme de huit millions d’euros pour se séparer de son défenseur espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2023, César Azpilicueta pourrait toucher un salaire de 13 millions d'euros sur un contrat de deux ans à Barcelone.

Chelsea want £7m to sell Azpilicueta as defender agrees bumper Barcelona contract



✍️ @NizaarKinsella https://t.co/D1KGvG47Yg