FC Barcelone - Mercato : Chelsea prêt à torpiller un gros coup de l'été du Barça !

La semaine dernière, nous avons relayé l'information d'El Chiringuito, qui assurait que l'agent d'Ilkau Gündogan était à Barcelone pour négocier un transfert. Le milieu de terrain allemand de 32 ans sera en fin de contrat à Manchester City en juin et il n'a pas l'intention de prolonger, même si Pep Guardiola souhaiterait le conserver. Il y a un an, déjà, le Barça le voulait. Mais il n'avait alors pas les moyens de convaincre les champions d'Angleterre de le lâcher. La donne est différente cette fois puisqu'il est libre. Mais cela attire forcément d'autres clubs...

Le Barça reste sa destination privilégiée

Ainsi, The Sun annonce que Chelsea pourrait foncer sur Gündogan si jamais Vincent Kompany devient son manager en juin. Pour l'instant, c'est Frank Lampard qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison. L'ancien défenseur belge, qui a réussi à faire monter Burnley en Premier League, est l'un des favoris avec Julian Nagelsmann et Luis Enrique. Il connaît bien Gündogan pour l'avoir fréquenté à City et il en ferait une priorité de recrutement. Reste que Barcelone semble être la destination privilégiée de l'ancien joueur du Borussia Dortmund...

Pour résumer En fin de contrat en juin, Ilkay Gündogan ne devrait pas prolonger à Manchester City, même si Pep Guardiola aimerait le conserver. Le FC Barcelone est très bien placé pour le recruter mais Chelsea serait prêt à faire de gros efforts pour l'avoir si Vincent Kompany devient manager des Blues à l'intersaison.

Raphaël Nouet

Rédacteur