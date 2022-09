FC Barcelone – Mercato : Chelsea, ses ambitions… Koundé met les choses au clair !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lors de la dernière fênetre des transferts, Jules Koundé était très convoité et avait le choix entre Chelsea et le FC Barcelone. C’est finalement en Catalogne que le défenseur français a posé ses valises. « Chelsea ? C’était une décision claire de jouer pour Barcelone et j'ai décidé de les attendre », explique Koundé en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des Champions contre le Viktoria Plzen.

« J'ai eu une excellente conversation avec Xavi et il m'a expliqué son projet, ce qui a facilité ma décision. Il m'a donné beaucoup de confiance, le Barça était ce que je recherchais ». L’ancien des Girondins de Bordeaux a aussi exposé ses ambitions au FC Barcelone. « Quand tu es au Barça, tu joues pour gagner la Ligue des Champions (…). Je veux tout gagner, à chaque fois que je participe à une compétition je veux la gagner, si les titres arrivent, je serai content ». Ça a le mérite d’être clair.