FC Barcelone – Mercato : comment l'héritier de Messi a échoué au Real Madrid

Joueur à avoir disputé le plus de matches en 2020-21, Pedri s'est imposé – à 18 ans à peine – comme l'un des leaders techniques du FC Barcelone. Avec Ansu Fati (qui a pris le numéro 10 mercredi), il fait partie de la jeune garde amenée à faire oublier Lionel Messi, parti au PSG. Un avenir pré-destiné pour le Canarien comme l'a raconté le formateur Xavi Vilajoana (ex-directeur du centre de formation du FC Barcelone) dans le dernier numéro de Onze Mondial, disponible en kiosques ou sur la boutique en ligne.

Pedri n'a pas su se transcender chez les Merengue

« Manuel Rodriguez Tonono (responsable du football de formation à Gran Canari) m’a certifié qu’on devait le prendre car, en plus d’être un excellent joueur, Pedri est une très bonne personne. Mieux : il voulait porter le maillot du Barça, non seulement pour le modèle de jeu mais aussi pour le côté sentimental. De temps en temps, on trouve des joueurs pour qui la partie affective compte beaucoup », a-t-il lâché.

A Tegueste, la famille de Pedri était déjà surnommée « los catalanes » et ce n'est finalement pas une surprise de le voir recalé au Real Madrid quand le recruteur de la Casa blanca Sixto Alonso vient le chercher : « Le Real Madrid l’a ramené dans la capitale en plein mois de janvier, avec les températures glaciales qui vont avec ». Résultat : recalé. Et c'est finalement le Barça qui mettra la main sur la pépite de l'UD Las Palmas pour 5 M€ assortis de nombreux bonus.