FC Barcelone - Mercato : comment virer un joueur en 40 secondes chrono par Ronald Koeman

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

On savait que cela avait été rapide. Et que Luis Suarez avait vit fait ses valises pour quitter le FC Barcelone. Mais l'attaquant n'était pas encore entré dans le détail, laissant seulement supposer que c'était l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui était à l'origine de son éviction. Dans un entretien accordé au journaliste espagnol Gerard Romero, sur Twitch, l’Uruguayen en a donc dit plus. Et Koeman prend cher.

"L’appel de Koeman pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi a duré 40 secondes. Ce n’est pas une façon de dire au revoir à une légende. Il a manqué de personnalité pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne m’aimait pas. Ça a été des jours très difficiles en raison de tout ce que j’ai donné au club. J’ai parlé avec Leo (Messi) après l’appel de Koeman. Ça a été une année compliquée sur tous les plans. Messi a demandé à partir et ils se sont séparés de moi. Nos deux familles ont passé un très mauvais moment. J’étais très mal en rentrant de l’entraînement."