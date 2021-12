FC Barcelone - Mercato : coup de froid pour l'arrivée de Cavani au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ce lundi, le quotidien catalan Sport a annoncé qu'un accord de principe a été trouvé entre l'attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, et le FC Barcelone sur les bases d'un contrat d'un an et demi.

Mais alors que le club blaugrana doit désormais trouver un accord avec les Red Devils, le journaliste italien, Fabrizio Romano, avance ce mardi que le club mancunien n'a toujours pas été approché par le Barça pour El Matador. La signature prioritaire des Blaugrana serait l'ailier droit de Manchester City, Ferran Torres, et non Edinson Cavani.

Manchester United have still not received any approach from Barcelona for Edinson Cavani. He’s considered an important member of the squad - Barça priority signing is still Ferrán Torres. 🔴 #MUFC #FCB



Same for Corinthians rumours. No bid/approach to sign Cavani in January. 🇧🇷 pic.twitter.com/AnEVMfRCdc