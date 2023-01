FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : coup de froid sur la piste Youssoufa Moukoko !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cible du FC Barcelone et du Real Madrid cet été s'il arrive sur le marché des joueurs libres, Youssoufa Moukoko (18 ans) n'est pas encore totalement certain de quitter le Borussia Dortmund. En effet, si l'international allemand a refusé la première offre de prolongation reçue (3 M€ par an), le BVB va revenir à la charge pour le conserver.

Une nouvelle réunion Dortmund - Moukoko

Selon Sport1, une nouvele réunion est prévue dans les prochains jours pour tenter de trouver un terrain d'entente et faire baisser les prétentions de Youssouf Moukoko. Quelques mois après avoir perdu Erling Haaland (Manchester City) et alors que Jude Bellingham est plus proche que jamais d'un gros transfert, Dortmund ne veut pas voir toutes ses pépites lui filer entre les mains... Et encore moins sans retour sur investissement comme cela risque d'être le cas de Moukoko.

Actuellement à Marbella (Espagne) où il participe à la préparation de mi-saison de son club, Youssoufa Moukoko ne se ferme aucune porte et n'a rien décidé sur son avenir. Le Barça est le courtisan le plus chaud au jeune buteur d'origine camerounaise...