Real Madrid, PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir d'Haaland !

Erling Haaland (22 ans) manque au Qatar. Si la Coupe du monde 2022 a déjà réservé son lot de talents et d’émotions depuis le coup d’envoi le 20 novembre dernier, l’attaquant norvégien avait toute sa place dans la compétition.

En attendant, le crack de Manchester City prend son mal en patience et se reposer avant la reprise des compétitions fin décembre. Les rumeurs battent déjà leur plein et la dernière l’envoie... au FC Barcelone !

François Gallardo, qui a été le premier à annoncer que Kylian Mbappé (23 ans) snoberait le Real Madrid pour prolonger au PSG, a annoncé hier soir qu’Haaland serait un joueur du Barça en 2024. On attend désormais de savoir quel sera le type de financement du dossier...

💣🚨 Haaland will join FC Barcelona in 2024. @F_GallardoTV via @Sergonshow pic.twitter.com/wqBwD558Jj