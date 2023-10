FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Joao Felix !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On s'en doutait et ça n'a pas manqué : Joao Félix revit depuis son prêt au FC Barcelone. L'attaquant portugais s'épanouit dans le jeu offensif des Blaugranas alors qu'il était brimé à l'Atlético Madrid, sous les ordres de Diego Simeone. En 8 matches avec les Catalans toutes compétitions confondues, il a marqué à 3 reprises et délivré autant de passes décisives mais son influence sur le jeu va bien au-delà des chiffres. Pour venir au FCB, le club de son cœur, le Portugais a consenti à une grosse réduction de son salaire, se faisant immédiatement adopter par ses nouveaux supporters.

Il a mis sa maison madrilène en vente

Après de tels débuts, il ne fait aucun doute que le Barça tentera de le recruter définitivement en juin prochain, puisqu'il n'est que prêté pour le moment. Mais l'Atlético ne devrait pas faire de cadeau à l'un de ses grands rivaux. Une chose est sûre : Félix n'a pas l'intention de revenir à Madrid. La preuve, il a mis la maison qu'il possède dans la capitale espagnole en vente, selon le journaliste d'AS Tomas Roncero ! Un message on ne peut plus clair pour la direction colchonera...

🏡💰 "La casa de Joao Félix en Madrid está en venta".



😯 ¡Ojo a la información de @As_TomasRoncero en #ChiringuitoJoaoFélix! pic.twitter.com/hPZy4WGR5b — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2023

