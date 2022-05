FC Barcelone – Mercato : coup dur pour Soler, Depay fait déjà suer le Barça

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone veut frapper fort lors du mercato estival. Le club catalan veut se renforcer à chaque poste mais doit aussi vendre pour permettre l’arrivée de nouveaux joueurs. Alors que la presse espagnole annonçait un accord entre le Barça et Valence pour un transfert de Carlos Soler, la vérité est tout autre.

Après les informations de “AS“ qui annonçait un accord entre les deux clubs, Valence vient de publier un communiqué pour nier ces rumeurs et fait une annonce forte : « À la suite des informations publiées ce lundi dans le journal “AS“, le Valencia CF dément catégoriquement avoir un accord ou qu'il y ait quelconques négociations avec le FC Barcelone, pour le transfert de Carlos Soler. Le Club est actuellement en négociations avec le footballeur et ses agents pour prolonger son contrat avec le Valencia CF. »

Sauf retournement de situation Carlos Soler ne sera pas un joueur du FC Barcelone la saison prochaine... Tout le contraire de Memphis Depay ? L’ancien attaquant de l’OL a marqué et disputé son meilleur match sous le maillot blaugrana hier soir devant Majorque (2-1) et en a profité pour mettre les choses au clair sur son avenir. « Je suis venu ici avec l'envie de jouer pour l'équipe, bien sûr sans aucun doute, je veux être important pour l'équipe l'année prochaine et pour plusieurs années », a-t-il tranché. Cela a le mérite d’être clair.

El @valenciacf desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación con el @fcbarcelona_es para el traspaso de @Carlos10Soler — Valencia CF (@valenciacf) May 2, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone veut recruter en Espagne cet été. Cependant, un coup dur voit le jour dans le dossier Carlos Soler. Valence annonce que son milieu de terrain est en négociations pour prolonger son contrat et qu'aucun accord n'existe avec le Barça.

