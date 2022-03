FC Barcelone - Mercato : coup dur dans le dossier Azpilicueta

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone fait face à une situation compliquée. Le club catalan doit se renforcer pour la saison prochaine mais ne peut pas dépenser beaucoup d’argent. Des arrivées libres sont donc privilégiées par les dirigeants du club. Pour Cesar Azpilicueta, l’opération s’annonce plus compliquée que prévue.

Selon 90min, Chelsea a décidé d’activer la prolongation automatique d’une saison pour le défenseur espagnol dont le contrat exprime en juin prochain. Si le FC Barcelone veut toujours le recruter, il faudra désormais verser une indemnité de transfert. Ce qui pourrait compliquer l’opération.

