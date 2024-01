FC Barcelone - Mercato : coup dur pour le Barça avec un ancien du LOSC

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pour pallier l'absence longue durée de Gavi, le FC Barcelone est en quête d'un milieu de terrain cet hiver et s'intéresserait notamment à l'ancien joueur du LOSC, Amadou Onana, qui évolue depuis l'été 2022 à Everton.

Concurrence anglaise pour le Barça dans ce dossier

Mais le Barça aurait une sacrée concurrence dans ce dossier. En effet, Mundo Deportivo a annoncé qu'Arsenal, Chelsea et Manchester United suivraient également avec attention l'international belge, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Toffees et estimé à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt. Et d'après TEAMtalk, l'un de ces trois clubs de Premier League pourrait bientôt lancer une offensive pour recruter l'ancien Lillois. Il s'agirait d'Arsenal.

