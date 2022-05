FC Barcelone - Mercato : coups durs pour Dembélé et Lewandowski !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone veut entamer sa révolution à l’intersaison. Sous la houlette de Xavi, le club catalan entend recruter entre 7 et 8 joueurs et se défaire d’une douzaine d’éléments actuels. Ousmane Dembélé (25 ans) ne fait pas partie du second lot. Le champion du monde est toujours en course pour prolonger un contrat qui arrive à échéance en juin.

Xavi veut le garder cet été. Problème : outre le PSG, L’Équipe explique que le Bayern Munich veut le relancer au mercato estival ! Déjà sur les tablettes munichoises en 2016, lorsqu’il avait quitté le Stade Rennais pour le Borussia Dortmund, le nom de Dembélé avait de nouveau circulé cet hiver, avant que Kingsley Coman ne prolonge.

Le FFP bloque le dossier Lewandowski

Les dirigeants bavarois ont noté qu’il donnait l’impression d’être mieux équilibré sur le plan physique, lui qui n’a plus rejoint l’infirmerie depuis le mois de novembre. Dans le sud de l’Allemagne, il est question d’un contrat de quatre ans et d’un salaire de quelque 18 M€ pour le Français.

Par ailleurs, le cas Robert Lewandowski (33 ans) se complique au Barça. Si l’envie de travailler ensemble est réciproque, Dario Montero affirme que le club catalan ne peut pas le recruter en l’état actuel de ses finances et des restrictions du fair-play financier. Joan Laporta va s’atteler à trouver une solution ces prochaines semaines en allégeant notamment la masse salariale.

🚨 "Ahora mismo, el BARÇA NO podría FICHAR a LEWANDOWSKI por el fair-play financiero".



👉 La información de @DarioMonteroG, en #ChiringuitoLewandowski. pic.twitter.com/YimXqH5JsN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 16, 2022

Pour résumer Alors que le FC Barcelone travaille en ce moment d’arrache-pied pour faire prolonger Ousmane Dembélé (25 ans) et attirer dans ses filets Robert Lewandowski (33 ans), on apprend que les deux dossiers pourraient capoter ! Coups durs...

Bastien Aubert

Rédacteur