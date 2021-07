FC Barcelone - Mercato : 2 stars finalement retenues pour épauler Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Petite surprise, ce matin, à la lecture du Mundo Deportivo : le FC Barcelone aurait finalement l'intention de conserver Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Pourtant, le Français et le Brésilien constituaient deux des principales valeurs marchandes de l'effectif, leurs ventes étaient susceptibles de permettre d'officialiser la prolongation de Lionel Messi. Mais les plans auraient changé.

Joan Laporta et son équipe seraient sur le point de faire adopter à l'ensemble de l'effectif une baisse de salaire qui permettrait de valider le nouveau contrat du sextuple Ballon d'Or. Dans cette optique, il ne serait plus nécessaire de vendre des stars. Surtout que Griezmann serait cédé à un concurrent direct pour le titre (l'Atlético) alors que la valeur du Brésilien n'a jamais été aussi basse après huit mois sans jouer. Les garder une année de plus pour conserver un secteur offensif ultra dense et compétitif serait la dernière tendance.

Griezmann and Coutinho are likely to stay at Barça this season. Koeman counts on both players. After Leo Messi, they are the highest paid players in the squad.



