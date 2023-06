FC Barcelone - Mercato : Cristiano Ronaldo s'interpose entre Xavi et sa nouvelle priorité

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce samedi, El Mundo Deportivo fait le point sur le recrutement, hautement stratégique, d'une nouvelle sentinelle à Barcelone. Sergio Busquets a occupé ce rôle avec un niveau d'expertise jamais atteint pendant une quinzaine d'années et son départ va laisser un grand vide. Xavi et ses dirigeants veulent un joueur de très haut niveau et expérimenté pour limiter les dégâts. Leur option n°1 s'appelait Joshua Kimmich (Bayern). La n°2 était Martin Zubimendi (Real Sociedad). Mais dans les deux cas, il sera impossible de concrétiser un transfert sans verser une grosse indemnité, ce que le Barça ne peut pas se permettre actuellement. Va donc pour l'option n°3...

Les Blaugranas ou les pétro-dollars...

Celle-ci mène à Marcelo Brozovic. Les contacts avec le milieu croate de l'Inter Milan remontent à un an, déjà. Depuis, le Barça a continué à faire part de son intérêt au joueur, qui était très intéressé. Surtout que l'Inter serait disposé à le laisser partir moyennant une indemnité relativement faible. Seulement, al-Nassr est entré dans la danse avec une offre forcément plus avantageuse que celle du Barça. Entre les Blaugranas et les pétro-dollars avec Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic va donc devoir faire un choix...

Pour résumer Le FC Barcelone a pour priorité cet été de trouver un remplaçant de très haut niveau à Sergio Busquets. Xavi et l'état-major ont ciblé le Croate Marcelo Brozovic, que l'Inter Milan, acceptera de vendre, mais celui-ci a une proposition d'al-Nassr.

