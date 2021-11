FC Barcelone - Mercato : Dani Alves veut revenir, Xavi prêt à lui claquer la porte au nez ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Libre depuis son départ de Sao Paulo il y a quelques semaines, Daniel Alves (38 ans) n'a pas prévu de raccrocher de suite les crampons et espère pouvoir retourner au FC Barcelone prochainement. D'ailleurs, comme l'a écrit UOL Esporte, une réunion entre l'emblématique latéral droit et la direction du Barça est prévue la semaine prochaine pour évoquer une éventuelle collaboration.

Xavi ne se voit pas diriger Alves dans son projet jeunes

En tant que joueur ? A priori, non. En tout cas si l'on en croit la chaîne catalane TV3 qui explique que Xavi, coéquipier de Dani Alves au Barça et désormais entraîneur de l'équipe, n'a pas l'intention de faire du neuf avec de l'ancien. L'ex coach d'Al-Sadd a fait savoir à Joan Laporta qu'il voulait construire un projet d'avenir avec des jeunes à développer et que Dani Alves, si talentueux soit-il, n'incarne pas ce type de vision.

Pour autant, et comme l'assure Sport, une collaboration entre le FC Barcelone et Dani Alves n'est pas complètement impossible... mais plutôt dans le cadre d'un poste hors du rectangle vert. D'ailleurs, un poste est sur le point de se libérer : celui de Ramon Planes, directeur sportif du Barça. Un rôle taillé pour Alves ?

