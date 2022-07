FC Barcelone - Mercato : un cador européen pourrait convaincre De Jong de partir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone n'a pas terminé ses emplettes et Joan Laporta a déjà annoncé que son recrutement XXL allait se poursuivre dans le secteur défensif. Malheureusement, même les miracles ont des limites et pour finir les travaux, le Barça aura besoin de vendre Frenkie De Jong. Si le néerlandais, très attaché à Barcelone, ne veut rien entendre et campe sur sa position, le quotidien catalan Sport annonce que le déclic est peut-être arrivé pour l'ancien de l'Ajax qui a compris qu'il n'était plus le bienvenu à Barcelone (pour des raisons purement économiques).

De Jong ouvre la porte à un départ

Fort de l'arrivée de Erik Ten Hag et du retour de Donny Van de Beek, Manchester United a tout fait pour enrôler l'ancien joueur d'Amsterdam et a même cédé aux exigences du FC Barcelone en offrant 85 millions d'euros. Le Batave a catégoriquement refusé mais à présent, deux autres clubs pourraient le faire changer d'avis. D'après Sport, Chelsea a ses chances grâce au projet de Thomas Tuchel, la possibilité de jouer sur tous les tableaux, et la vie à Londres qui charmeraient davantage l'international Oranje que Manchester. Mais le club qui pourrait lui faire du charme plus que n'importe quel autre, est le Bayern Munich qui s'est également construit une armada monstrueuse cet été, incluant notamment son ancien capitaine et compatriote Mattijs De Ligt.

Sa priorité est toujours de rester en Catalogne mais le board Blaugrana reprend espoir, la donne commence à changer pour FDJ.