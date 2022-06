FC Barcelone - Mercato : de Jong joue avec les nerfs du PSG pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Quel club rejoindra Robert Lewandowski cet été après avoir clairement exprimé ses envies de départ du Bayern Munich ? Deux clubs se seraient positionnés sur le buteur polonais : le FC Barcelone et le PSG. Selon les dernières rumeurs, le Polonais, deuxième au Ballon d’Or 2021, ferait du Barça sa priorité pour cet été. Et justement, un des joueurs du FC Barcelone pousse pour que Lewandowski vienne en Catalogne et refuse le PSG.

Après le match de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et la Pologne, le milieu néerlandais, Frenkie de Jong, est allé voir celui qui sera peut-être son coéquipier au Barça la saison prochaine. « C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs au monde. C’est à lui de décider de son avenir. Bien sûr, j’aimerais voir Lewandowski dans mon équipe », a-t-il déclaré.

Pour résumer Le milieu néerlandais du Barça, Frenkie de Jong, a déclaré qu’il voulait voir Robert Lewandowski dans son équipe, alors que le Polonais du Bayern Munich est pisté par le FC Barcelone et par le PSG pour le mercato estival.

Adrien Deschepper

Rédacteur