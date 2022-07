FC Barcelone - Mercato : De Jong met la zizanie au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que le FC Barcelone boucle jusqu'alors un mercato plus qu'admirable, une grosse ombre vient gâcher le tableau : la gestion catastrophique du cas Frenkie De Jong. Tandis que le Barça a résolu une grande partie de son problème de fonds, le plus gros défi reste de rentrer dans les clous du plafond salarial imposé par la Liga. D'où la volonté de vendre Frenkie De Jong, mais la très mauvaise gestion du cas du néerlandais a fortement déplu au jeune milieu de terrain.

Un syndicat monte au créneau pour FDJ

Le syndicat des footballeurs néerlandais et son président Evgeniy Levchenko crient au scandale et dénoncent "une forme d'extorsion" dont serait victime le Batave, qualifié de joueur "acculé et chassé" par son club. Le syndicat veut venir en aide à son joueur en s'opposant aux pratiques du FC Barcelone. Après avoir signé un accord avec Manchester sans en parler à De Jong, qui l'a très mal pris, Joan Laporta aurait demandé au joueur de faire ses valises, ou bien de baisser son salaire qui s'élèvera à 30 millions d'euros bruts la saison prochaine. L'international Oranje refuse, il avait déjà accepté une première baisse de salaire et un étalage du paiement.