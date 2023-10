FC Barcelone - Mercato : Deco a désamorcé une bombe, une nouvelle prolongation se profile

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis qu'il a succédé à Mateu Alemany comme directeur du football du FC Barcelone, Deco a des journées bien occupées. En plus de préparer le marché hivernal, l'ancien milieu de terrain gère les prolongations de contrat. Il a commencé par s'atteler à celles des jeunes comme Lamine Yamal et Alejandro Baldé. Mais il a expliqué dans Mundo Deportivo que sa prochaine cible se nommait Frenkie De Jong. Sous contrat jusqu'en 2026, le Néerlandais a souvent été poussé vers la sortie par son club de cœur, ce qui a braqué ses agents. Mais Deco a fait officie de médiateur et une prolongation est en discussions.

"Il est à un âge parfait pour un footballeur"

"Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai envoyé des messages aux agents que je ne connaissais pas pour me présenter. C'est comme ça que ça a commencé avec Frenkie. Il nous plaît, comme Pedri, Araujo, Gavi, Gündogan... Il est à un âge parfait pour un footballeur et il joue à un très haut niveau. On souhaite qu'il continue avec nous de nombreuses années. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour lui. Mais le plus important, ce ne sont pas ses agents ou moi, c'est lui. C'est lui qui décide de sa vie. Je vois un joueur heureux, qui s'amuse. Et au Barça, les joueurs doivent être heureux pour évoluer à leur meilleur niveau. Il est sous contrat, il lui reste deux années mais nous allons discuter pour prolonger son bail."

