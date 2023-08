FC Barcelone - Mercato : Deco accélère déjà un premier coup en attaque

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le dossier Joao Felix au FC Barcelone pourrait donc connaître un énième rebondissement. On le sait, le milieu de terrain portugais, sur qui ne compte pas son entraîneur à l'Atletico Madrid, Diego Simeone, aimerait rejoindre la Catalogne. On sait également que le Barça, confronté à des soucis d'ordre financier, ne peut formuler une offre digne de ce nom.

En fin de mercato ?

Mais selon le quotidien AS, ce jeudi, les choses pourraient évoluer dans le bon sens au cours des prochaines heures.En cause, le départ de Mateu Alemany, et la prise de fonction de Deco, désormais directeur sportif du club, qui souhaiterait la venue du joueur. Toujours selon le média espagnol, le Barça pourrait tenter de boucler le dossier dans les dernières heures du mercato estival alors que, dans l'entourage de Joao Felix, on brandit la menace d'une rupture de contrat si les Colchoneros ne facilitent pas le départ du Portugais.

A suivre.

