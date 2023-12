FC Barcelone - Mercato : Deco prêt à casser la tirelire pour un ancien du LOSC !

Ce n'est pas un scoop : le FC Barcelone cherche un milieu défensif, et la blessure de Gavi ne fait qu'accélérer la donne dans un secteur de jeu où Oriol Romeu peine à s'imposer. Plusieurs noms de milieux circulent, notamment ceux des anciens du PSG Adrien Rabiot et Marco Verratti. Mais selon Foot Mercato, un autre ancien de la L1 est ciblé.

Il s'agit de l'ancien lillois Amadou Onana (22 ans), qui réalise une bonne première partie de saison du côté d'Everton. Le prix demandé par les Toffees, à savoir 50 M€, n'effraierait pas Deco, et des discussions auraient déjà eu lieu avec l'entourage du joueur belge. Qui serait aussi ciblé par Manchester United.

