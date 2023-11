FC Barcelone - Mercato : Deco se lance sur un dossier explosif, le Real Madrid et le Bayern à l'affût

Mardi soir contre Porto (2-1), Ronald Araujo a une fois de plus montré combien il était important pour le FC Barcelone. Et pourtant, le défenseur central uruguayen a évolué à un poste de latéral droit qu'il n'apprécie guère. Mais il a une fois de plus fait le travail avec beaucoup de sérieux. Cela fait des années que le Real Madrid n'attend qu'un signe de sa part pour le recruter. Le Bayern Munich aussi, à en croire Fabrizio Romano. Thomas Tuchel serait un grand fan.

Mais Romano l'assure, le FC Barcelone n'a aucune intention de laisser partir son géant. Bien au contraire. Alors qu'il est déjà sous contrat jusqu'en 2026, Araujo devrait voir Deco lui proposer un nouveau bail très prochainement. Le directeur sportif a le temps pour mener à bien ces négociations mais il sait que deux géants sont à l'affût en cas d'échec...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🚨🔵🔴 Understand Barça are set to offer new deal to Ronald Araújo — it’s one of the priorities.



Bayern interest is genuine as reported by @Plettigoal — Tuchel loves Araújo… but told Barça have no intention to enter in talks.



New deal will be offered soon. He’s untouchable. pic.twitter.com/29Y9WqxR9u