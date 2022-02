FC Barcelone - Mercato : Dembélé contrarie une énième fois Xavi et Laporta !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Finalement, après deux derniers de rumeurs en tous genres, Ousmane Dembélé n'a pas quitté le FC Barcelone. Vraisemblablement parce qu'il a déjà signé un contrat avec un autre club pour la saison prochaine, à en croire Joan Laporta. Mais toujours est-il que le Français a décidé de rester alors que Xavi et ses dirigeants lui ont promis les tribunes s'il ne signait pas un nouveau bail.

Du coup, en ce lendemain de clôture de mercato, le Barça a proposé à son ailier récalcitrant de rompre son contrat. Donc de prendre ses six derniers mois de salaire et de se trouver une nouvelle équipe. Mais Dembélé a refusé. Car, selon Sport, il reste persuadé qu'il pourra regagner la confiance de Xavi et jouer lors de la seconde partie de saison. Ce qui confirme une énième fois le décalage entre son ressenti et celui des autres...

