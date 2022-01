FC Barcelone - Mercato : Dembélé, éjecté par le Barça et relancé par le PSG ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Xavi avait pavé la voie dès mercredi en annonçant qu’il ne ferait plus aucun cadeau à Ousmane Dembélé (24 ans). Ce matin, Mateu Alemany a confirmé la position ferme du FC Barcelone à l’égard du champion du monde 2018.

« En 6 mois, nous avons fait plusieurs offres à Dembélé, nous comprenons donc qu'il a décidé de ne pas continuer. Nous voulons des joueurs engagés. Nous lui avons indiqué qu'il devait partir avant le 31 janvier », a fait savoir le bras droit de Joan Laporta au Barça.

La question est désormais de savoir quel club pourrait accueillir Dembélé cet hiver. « Les regards sont dorénavant tournés vers la Premier League et le PSG, seuls capables de s'aligner sur de tels chiffres », glisse L’Équipe. Un autre feuilleton démarre.

