FC Barcelone - Mercato : Dembélé fixe un dernier ultimatum au Barça pour prolonger

La prolongation ou non d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est un dossier qui n’en finit plus. Depuis plusieurs mois, le clan du joueur et le Barça discutent pour essayer de trouver un accord pour que l’ailier français paraphe un nouveau contrat en Catalogne. Et au fil des négociations, rien ne semble s’améliorer.

Selon la Cadena Ser, Ousmane Dembélé serait maintenant en train de s’éloigner d’une prolongation au FC Barcelone. Annoncé proche de Chelsea et du PSG selon certaines rumeurs, le Français, conseillé par son entourage, ne souhaiterait pas accepter la dernière offre formulée par le Barça. Mais de son côté, le club lui aurait fait savoir qu’il n’y en aurait pas de nouvelle. Difficile donc d'imaginer le champion du monde 2018 rempiler. Pour rappel, le contrat d'Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone se termine le 30 juin prochain.

Xavi planifie la saison sans Dembele depuis 3 semaines. (Javi Miguel) — FrenchFCB (@FrenchFCB) June 13, 2022

Pour résumer Ousmane Dembélé arrive à la fin de son contrat avec le FC Barcelone et n’a toujours pas trouvé d’accord avec la direction catalane pour une prolongation. Les deux parties semblent ne pas se rapprocher et le Barça aurait dit son dernier mot.

Adrien Deschepper

Rédacteur