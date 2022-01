FC Barcelone - Mercato : Dembélé, le PSG, l'avenir, Piqué sort de sa réserve

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La dernière journée du mercato d'hiver va être animée au FC Barcelone. Avec, notamment, le dossier sans fin Ousmane Dembélé. Le joueur, comme vous le savez, est libre de tout contrat et a été poussé dehors par le club catalan. Pourrait-il signer au PSG demain ? Oui, tout est possible.

En attendant, lors d'un live sur Twitch, son partenaire, Gerard Piqué, a évoqué le cas du Français champion du monde. "Je comprends les deux parties. On est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent, chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde. Sur son départ ? Avant de démarrer ce live, j'étais en train de lire à propos de ce qui était peut-être en train de se passer mais je ne veux pas me mouiller. On lui a demandé quelques fois à Dembélé, mais il ne se mouille par, il attend de voir."

Au PSG aussi...