FC Barcelone - Mercato : Dembélé, Lewandowski, De Jong... Laporta se lâche et agace Mbappé !

Le cas Ousmane Dembélé

« Je pense que Dembélé voudrait rester, mais il y a d'autres options qui lui proposent des conditions qui, dans son entourage, sont mieux considérées que les nôtres. L'offre est faite depuis longtemps et ils ont pris le temps de l'étudier jusqu'à la fin de la saison. La semaine prochaine on saura. On aurait voulu une réponse avant, mais nous ne pouvons pas forcer la main. On a fait une offre parce que le joueur plaît au coach, et à moi aussi, donc on a fait un effort important compte tenu de l'économie du club. Le joueur a de bonnes relations dans le vestiaire, son ami Aubameyang est arrivé, mais il a des représentants qui gèrent ses intérêts et on espère que sa décision sera de prolonger. »

Le cas Frenkie De Jong

« Il faut laisser travailler les dirigeants. Il y a des joueurs qui sont cotés et qui reçoivent des offres. On fera ce qui sera le mieux pour le club. Si nos plans économiques qu'on veut mettre en place fonctionnent, aucun joueur ne sera vendu pour des raisons financières. Sur le terrain, ce sont Xavi et Mateu Alemany qui décident, puis la direction sportive. Moi je ferai ce que disent les professionnels du club. »

Le cas Robert Lewandowski

« On travaille, je ne peux pas répondre de façon détaillée. On travaille pour que l'équipe soit compétitive. Ce n'est pas facile, on vient d'une situation financière compliquée, on veut changer ça, et là on pourra faire de grandes signatures. Si on arrive à assainir les finances, on pourra régler toutes les opérations sur lesquelles on travaille. »

Le cas Kylian Mbappé

En révélant que le FC Barcelone n’avait pas pu se positionner sur le dossier Mbappé en raison de ses prétentions salariales démesurées - il a parlé de 50 M€ annuel net offerts par le Real Madrid pour le faire signer - Laporta s’est mis à dos son entourage. « Kylian Mbappé veut du temps pour annoncer sa décision finale, a révélé Fabrizio Romano sur Twitter. Ce n’est plus qu’une question de jours. Dans sa famille et son camp, on dément les déclarations de Laporta sur le salaire de 50 M€ par an. Le clan Mbappé affirme qu’ils n’ont jamais ouvert de négociations avec le Barça. »

Kylian Mbappé wants some time to announce his final decision, matter of days. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



More. From Mbappé’s camp and family they deny Joan Laporta’s statement about “€50m net salary per season”.



Mbappé’s camp says they have never opened any negotiation with Barça/Laporta. pic.twitter.com/25hqiUTkio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022

