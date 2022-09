FC Barcelone : Dembélé revient sur sa prolongation et valide la décision de Mbappé de rester au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sa prolongation

"J'ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici, si la prolongation était en retard c'était à cause des négociations, mais j'ai toujours dit que je voulais continuer au Barça et au final on est tous contents. Je n’ai jamais eu de pré-accord avec un club. J’ai dis à mon agent de négocier qu’avec le Barça."

Lewandowski

"La première que l’on s’est vu, il m’a m'a dit : "tu vas me donner beaucoup de passes décisives". J'espère qu'il y en aura beaucoup. Il est vraiment bon, on le voit tous les jours à l’entraînement. Et c'est un très bon gars, il rit toujours, il parle beaucoup avec tout le monde. Il a 34 ans, il a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de jeunes joueurs ici, c'est un leader pour l'équipe."

Les blessures

"Je suis arrivé à un point où j'avais peur des blessures, à tout moment j'ai pensé que j'allais me blesser, tout a changé avec l'arrivée de Ronald Koeman."

La décision de Mbappé de prolonger avec le PSG

"C'est mieux pour Barcelone que Kylian Mbappé reste à Paris. C'est son club d'enfance, et il apprécie d’être là-bas. Je ne sais pas s'il viendra en Liga à l'avenir."