FC Barcelone - Mercato : Dembélé s'entraîne alors qu'il n'a pas encore prolongé !

On a connu le Dembélé tellement professionnel qu'il se blessait à chaque match, on a connu le Dembélé tellement concerné par son club qu'il réclamait une augmentation alors que celui-ci croulait sous les dettes, on a connu le Dembélé tellement impliqué qu'il ne se présentait pas à des entraînements, alors que Xavi venait tout juste d'être nommé. Eh bien, on va apprendre à découvrir le Dembélé motivé comme jamais !

Ce mardi, alors qu'il n'est plus un joueur du FC Barcelone, l'ailier français s'est pourtant présenté au centre d'entraînement pour y effectuer une reprise ! Il est revenu en Catalogne pour y signer un nouveau contrat et, en attendant que cela se produise, il a décidé de se mettre au service de Xavi et son staff afin de ne pas perdre de temps quand il aura apposé sa signature sur le document. Une attitude exemplaire... qui l'eut cru ?!?