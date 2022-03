FC Barcelone - Mercato : Dembélé se voit imposer 3 conditions contraignantes pour prolonger

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hier après-midi, le quotidien Sport assurait que la reprise des négociations entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé pour une prolongation était du vent. Que le club catalan n'avait aucune intention de négocier à nouveau avec le représentant de l'ailier français, Moussa Sissoko. Une information partiellement confirmée cette nuit par José Alvarez, de l'émission El Chiringuito. Oui, le Barça ne veut plus entendre parler de Sissoko, mais il continue de vouloir prolonger l'ancien Rennais. Mais à ses conditions.

Le club catalan ne fait plus de cadeau à son joueur. Il veut lui imposer trois grosses conditions pour parapher un nouveau bail, la première étant de négocier sans son agent. La deuxième est la durée du contrat : le Barça veut qu'il s'engage pour quatre saisons alors que Dembélé préférerait deux. Enfin, son salaire sera de 8 M€, pas plus (contre 12 M€ aujourd'hui). Sachant qu'ils ont Raphinha (Leeds) sous la main en successeur potentiel et qu'ils sont persuadés que leur joueur s'est déjà mis d'accord avec le PSG pour les prochaines saisons, les dirigeants blaugrana peuvent désormais se permettre de se montrer intransigeants...

🚨 INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez 🚨



👉 "El BARÇA NO le ofrecerá MÁS de 8 MILLONES a DEMBÉLÉ"



👉 "El CLUB quiere un contrato de 4 AÑOS y Ousmane de DOS"#ChiringuitoDembélé pic.twitter.com/EKmgL5lkRY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone est bien ouvert à une prolongation d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin. Mais à ses conditions, qui ne devraient pas être du goût de l'ailier français puisqu'il lui faudrait notamment faire sans son agent historique.

Raphaël Nouet

Rédacteur