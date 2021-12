FC Barcelone - Mercato : Dembélé, une prestation insipide avant un au revoir ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Avec des prestations comme celle d'Ousmane Dembélé cet après-midi à Pampelune (2-2), Joan Laporta n'a pas fini d'entendre des moqueries. Il faut dire que le président du FC Barcelone les a bien cherchées en répétant que son ailier français était encore plus fort que Kylian Mbappé. En Navarre, Dembélé n'a même pas été du niveau du petit frère de son coéquipier chez les Bleus. Il a tout loupé, ou presque, n'a jamais été dangereux, si ce n'est sur le but d'Abdé (49e). Et encore, si son centre sera considéré comme décisif, c'est parce qu'un adversaire l'a dévié vers le jeune Blaugrana…

Totalement à côté de ses pompes sur le terrain, Ousmane Dembélé serait en plus en passe de refuser la proposition de prolongation du FC Barcelone ! C'est Sport qui l'assure. Sa direction lui aurait transmis une nouvelle offre, qu'il jugerait toujours aussi peu satisfaisante. Pour rappel, le Barça voudrait lui baisser son salaire avec un fixe bas et des grosses primes. Son agent, qui le pousse à un départ (Angleterre ?), devrait obtenir gain de cause. Sport assure que les dirigeants barcelonais se seraient faits une raison. Au vu de ce qu'il a montré ce soir, où il est sorti à dix minutes du coup de sifflet final (par précaution !), ils feraient mieux de le vendre dès janvier…