FC Barcelone - Mercato : Dembélé, une prolongation sous le signe de la méfiance

En fin de contrat en juin, Ousmane Dembélé négocie avec le FC Barcelone une prolongation. Mais le moins que l'on puisse écrire, c'est que les deux parties sont très méfiantes l'une envers l'autre. Le joueur parce que son club n'a plus les moyens de ses ambitions et que son équipe s'est considérablement affaiblie en deux ans, au point qu'elle n'est plus une candidate crédible à la victoire finale en Champions League. Le club parce qu'il s'est lassé des blessures à répétition de son joueur, qui a disputé à peine le tiers des matches depuis son arrivée en 2017.

Parce que Xavi tient à conserver son ailier français, le directeur du football du FCB Mateu Alemany a fait une proposition de prolongation au clan Dembélé qui tient compte de ses antécédents à l'infirmerie mais aussi des finances dans le rouge : un contrat indexé sur le nombre de matches qu'il joue. En gros, l'ancien Rennais aura un fixe bas mais touchera des primes mensuelles conséquentes en fonction de ses titularisations, de ses buts, etc. Un palier serait franchi tous les 10-15 matches, si bien qu'il pourrait multiplier son salaire par trois ou quatre en cas de saison complète. S'il passe du temps loin des terrains, en revanche, cela coûtera moins cher au Barça. Alemany a déjà expérimenté ce type de contrat à Majorque puis Valence. La position de Dembélé sur le sujet n'a pas encore fuité.

