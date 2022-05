FC Barcelone - Mercato : Dembélé vers la sortie, son remplaçant accourt !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Des noms, des noms et encore des noms. Les supporters du FC Barcelone vont pouvoir en lire dans les prochaines semaines, eux qui attendent le ou les oiseaux rares afin de rendre au club catalan le prestige passé. Comme l'indique ce matin le quotidien Sport, un nom retient l'attention et pourrait même débarquer dans les prochains jours.

Il s'agit de Raphinha, ancien du Stade Rennais et aujourd'hui à Leeds, qui serait LA priorité de Xavi et de la direction technique. Seul souci, l'opération coûte cher. Et si le Barça a proposé 25 millions d'euros, dans un premier temps, Sport précise que ce sont désormais 40 millions d'euros qui sont attendus par les dirigeants de Leeds.

L'opération pourrait même être facilitée par le départ, pour Leeds, de Mingueza. Autre certitude, Raphinha, en cas de venue, serait le remplaçant de Dembélé, que Sport envoie plus que jamais vers la sortie.

🙌🏼 BUENOS DÍAS 🙌🏼



🗞Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMartes pic.twitter.com/hssn0kiFjj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2022

Pour résumer C'est une évidence : le mercato estival du FC Barcelone sera ô combien mouvementé. Et ce ne sont pas les journaux catalans qui calment le jeu, bien au contraire. Une première recrue serait même plus très loin de signer au sein du club catalan.

Benjamin Danet

Rédacteur