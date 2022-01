FC Barcelone - Mercato : Dembélé veut un face à face avec Laporta

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Fatigué d'une situation qui traîne depuis plus de six mois, le FC Barcelone a tapé du poing sur la table et mis fin aux négociations avec Ousmane Dembélé concernant sa prolongation de contrat. L’ailier droit français est donc invité à quitter le club blaugrana avant le 31 janvier prochain.

Mais selon les informations du quotidien catalan, Sport, l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund, qui aurait encore l'intention de prolonger avec le Barça, voudrait un face à face avec son président, Joan Laporta, pour débloquer la situation.

