FC Barcelone – Mercato : départ imminent pour Depay, son salaire à la Juve dévoilé !

Les jours de Memphis Depay au sein du FC Barcelone sont comptés. L’attaquant néerlandais est poussé vers la sortie par le club catalan et son départ semble imminent. L’ancien joueur de l'OL devrait rapidement rejoindre la Juventus. Le montant de son salaire avec le club italien a même été dévoilé.

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, Memphis Depay devrait arriver à la Juventus sans indemnité de transfert. L'attaquant néerlandais devrait toucher un salaire annuel de cinq millions d'euros, plus deux millions de bonus.

Memphis #Depay to #Juventus from #Barça is at the final stage. Ready a salary of €5M/year + 2M as bonuses. #transfers #FCB https://t.co/w5UOdnZbJy